Ad agosto sono calati gli avvistamenti di orsi in Trentino

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel mese di2024, le segnalazioni relative addiinstate 38, leggermente inferiori al precedentemete mese di luglio (46). Anche i danneggiamentirisultati in calo, con effetti perlopiù a carico di prodotti agricoli, ma anche di qualche pollaio, apiario e bestiame da reddito (ovicaprini, due asini, due vitelli, un puledro). È quanto emerge dal report mensile della Provincia di Trento pubblicato sul portale Grandi di carnivori in. In particolare, a inizio mese siverificate tre diverse incursioni da orso nel Comune di San Lorenzo Dno, a carico di cassonetti per la raccolta dell'organico, sostituiti poi con una campana meno accessibile.