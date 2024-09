Viaccia stop partenza in salita S Marco Avenza | esperienza e gol

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)0 San: Biancalani, Melani, Querci, Picchianti, Torcasso, Ferroni, Baldi, Bini, Tomberli, Servillo, Rozzi. A disp.: Oliva, Bashkimi, Caca F., Ridolfi, Sforzi, Hisely, Michelozzi, Aiello, Nocentini. All.: Bellini. SAN: Baldini, Orlandi, Venturini, Conti, Benedini, Seghi, Bitep, Dell Amico, Raffi, Benassi, Bonuccelli. A disp.: Ricco, Pieroni, Lattanzi, Pasquini T., Bonini M., Barducci, Donati, Benedetto, Guidi. All.: Cenderelli. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Reti: 19’ e 45’ Bitep. Prima sconfitta nel girone A di Promozione per il, che non demerita sul ‘neutro’ del ‘Chiavacci’ ma alla fine deve cedere le armi di fronte alla maggior concretezza eddel San, che si impone per 2-0.sprint dei padroni di casa, in un campo molto pesante e sotto un nubifragio.