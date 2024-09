Torna il game show ‘The Floor’ con Ciro Priello e Fabio Balsamo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo l’ottima accoglienza della prima stagione andata in onda lo scorso inverno, da martedì 10 settembre alle 21.20, in prima serata su Rai2,The Floor. Il quiz ideato da John De Mol, che ha conquistato anche il pubblico internazionale, riparte con la conduzione didei The Jackal, amatissimi dal pubblico giovane per i loro sketch sui social. E proprio sui canali social, i due hanno regalato una clip – già diventata virale – che li mostra in una simpatica ‘crisi’ mentre discutono come una coppia in disaccordo, con il tema dei programmi tv al centro della conversazione. Ma niente paura: il tutto si risolverà martedì 10 settembre. Non davanti a un falò, ma su un gigantesco pavimento LED, dove 100 concorrenti si sfideranno per un montepremi di 100 mila euro.