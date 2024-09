Resta chiuso in ascensore e muore di paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un Sabato pomeriggio ordinario si è trasformato in tragedia a Montella, in provincia di Avellino, a causa del malfunzionamento dell’di un condominio. Vincenzo Iannacone, 84 anni, è rimasto intrappolato e, come ha riferito Gabriella Guerra sul Messaggero, senza la possibilità di chiedere aiuto. Intorno alle 15.30 l’anziano ha salutato la moglie, è uscito dal suo appartamento al primo piano ed è salito sull’impianto del piccolo palazzo in cui abitava. Pochi istanti più tardi, l’si è bloccato intrappolando l’uomo. Vincenzo ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei suoi vicini, che sono intervenuti e hanno chiamato i soccorsi. Pochi minuti più tardi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono prodigati per cercare di forzare le porte e liberare l’84enne. Insieme ai Vigili del Fuoco erano presenti anche i soccorritori del 118.