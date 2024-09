Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 11:05 TG Sport Giorno 11:20 TV Movie Un’estate all’Isola d’Elba. Romantico. Regia di Jophi Ries. Con Robert Schupp, Janek Rieke, Regula Grauwiller Breve sinossi: Maja decide di passare le vacanze estive all’Isola d’Elba con il suo ex marito ed i loro due figli. Quando, però, si rende conto che i tre stanno bene anche senza di lei, decide di scappare (Il Programma I Fatti Vostri previsto alle 11:10 non andrà in onda) RAI 3 Nessuna variazione L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.