Puniti ad ogni minimo errore Antenucci | Ci abbiamo provato Ora fare punti diventa necessario

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un gol realizzato, uno propiziato. Niente male per uno che ieri ha spento 40 candeline e vuole godersi al massimo la sua ultima stagione da professionista. Peccato che le prodezze di Mirco– che nel finale ha sfiorato il pareggio con una fantastica acrobazia – non siano bastate a evitare la seconda sconfitta di fila che significa ancora ultimo posto in classifica a -2. "Avrei preferito racimolare qualche punto piuttosto digol – ammette il capitano –. La classifica è brutta, siamo ancora a -2 e non ci fa onore. Credetemi, avrei preferito restare a secco ma ottenere un risultato positivo. La partita? Le cose si erano messe male, a quel puntoa essere più propositivi, ma in questo momento veniamo. In questa categoria poi c’è tanto ostruzionismo, lo sappiamo.