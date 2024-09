Parigi il nuovo giro di vite | auto a 50 km h sulla tangenziale dall’1 ottobre Pioggia di polemiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – La sindaca di, Anne Hidalgo, annuncia la nuova rivoluzioneviabilità della capitale francese, scatenando la bufera. Hidalgo ha assicurato che il limite di velocità sul Boulevard Périphérique - il grande anello stradale che ruota intorno alla capitale di Francia equivalente del Grande Raccordo Anulare a Roma - verrà limitato a 50 km/h a partire dal primo. Intervistata da radio RTL, la sindaca socialista ha aggiunto chelavora a questa opzione ''da 18 anni, quindi non è una novità". Nell’agosto del 2021 in città era entrato in vigore il ‘famoso’ limite dei 30 km/h nell’intera area urbana. La sindaca negli anni è intervenuta con diversi provvedimenti per limitare lein città e migliorare il traffico, riducendo i parcheggi, realizzando nuove piste ciclabili e vietando la circolazione di vecchiediesel.