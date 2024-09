Obi Mikel | Osimhen avido? Str… Vuole solo ciò che merita ed è normale Lui voleva il Chelsea

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024) John Obi, ex centrocampista nigeriano del, è tornato sulla vicenda, prima del trasferimento al Galatasaray del connazionale, ha più volte ripetuto che Victor era ad un passo dal. La trattativa con i Blues era ben avviata, il club dovevatrovare l’accordo sul contratto. Tuttavia l’affare è andato in fumo,chiedeva troppo. Per Obiperò il mancato accordo con ilnon è dipeso dalle richieste di stipendio di. Dice chiaro e tondo: stronzate. Al suo podcast Obi One Podcast, l’ex centrocampista ha dichiarato: «Sento un sacco di gente dire questo e quello su Victor e su quanto sia, blah, blah, blah. ‘Accetta un taglio dello stipendio e vieni al’ blah, blah, blah, cose del genere. Conosco il ragazzo. Vogliodire che non è assolutamente vero. Victor non è un ragazzo