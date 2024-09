Nuovo sequestro preventivo di 40mila euro dell’ex sindaco Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi aggiunge uncapitolo su alcune somma nelle disponibilitàdi Avellino, Gianluca, per, calcolati sul valore di quello che dai Magistrati è ritenuto un profitto di tre presunte condotte di corruzione nell’esercizio delle funzioni e che ha determinato la misura degli arresti domiciliari. Dopo che venerdì scorso il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino aveva dichiarato inefficace il decreto difirmato dalla Procura e convalidato dal Gip e quindi annullato per la seconda volta il provvedimento, ora arriva per la terza volta il nomedella somma in oggetto. Nella giornata odierna ilprovvedimento notificato dalla Guardia di Finanza Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino.