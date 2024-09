No l’autore della strage in una scuola della Georgia non si è identificato come persona trans sui social

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 6 settembre 2024 sono state pubblicate su X due immagini. La prima a sinistra è lo screenshot del presunto accountdi «Colt Gray», nella cui bio si legge che sarebbe un sostenitore di Kamala Harris alle prossime elezioni presidenziali statunitensi e che si identificherebbe con i pronomi femminili e neutri «she/her/they». La foto profilo di questo account mostra un ragazzino con capelli lunghi e la maglietta con scritto «pride» (in italiano, “orgoglio”). Nella seconda immagine (a destra) si vede il volto di un ragazzino in primo piano con capelli lunghi tinti di biondo. Chi ha condiviso il post ha scritto che entrambe le immagini mostrano «l’assassino che negli Stati Uniti, in #, ha sparato in unauccidendo 4 persone, 2 professori e 2 studenti.