Matrimonio di Adriano Galliani ed Helga Costa | il menù del ricevimento

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lesmo, 9 settembre 2024 – Nel segno della semplicità. E di Silvio Berlusconi., per ilseguito al loro, hanno scelto uncon poche portate, fra sapori decisi (senza essere invadenti) e un tocco esotico, “pennellata” in apertura e chiusura di banchetto. Curiosità: evitata la carne, c’è, invece, il pesce. Sede e catering Gli sposi i loro convitati, un gruppo ristretto di amici e conoscenti, dopo la cerimonia in municipio a Monza hanno fatto rotta su Villa Gernetto, storica dimora della famiglia Berlusconi. Qui, nel marzo di due anni fa, si tenne anche il cosiddetto “non” fra l’ex presidente del consiglio e la deputata di Forza Italia Marta Fascina, che si scambiarono la promessa d’amore nello splendido complesso di Lesmo.