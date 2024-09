Mara Venier operata tre volte all’occhio destro | Spero di riguadagnare la vista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un’estate diversa, per, che lei ha definito addirittura come un incubo. La conduttrice veneta è infatti rimasta vittima di una seria emorragia alla retina dell’occhioche le ha tolto la, costringendola a un’operazione d’urgenza che ha ripetuto per altre due. Gli interventi richiesti per il recupero totale sono cinque ma lei non si arrende: la vedremo ancora al timone di Domenica In, che promette essere l’ultima, e ancora sul set di Ferzan Ozpetek, che non ha lasciato nemmeno nei giorni di convalescenza. Il suo segreto? Una grande passione per il suo lavoro e la voglia di non arrendersi, anche quando la vita ti volta le spalle e ti gioca un brutto tiro.racconta per la prima volta del problemaL’abbiamopiùcon una benda sull’occhio, manon aveva ancora raccontato nel dettaglio cosa le fosse accaduto.