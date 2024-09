LIVE Israele-ItaliaNations League calcio in DIRETTA | iniziata la partita a Budapest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Ci prova Dimarco: schema da piazzato con Raspadori, conclusione di mancino lontana dallo specchio della porta. 13? Buona partenza di Bellanova che sprinta sulla destra e viene toccato all’altezza del lato corto destro dell’area di rigore. Punizione da buona posizione. 10? Bellanova decisivo! Anticipo in diagonale difensiva del numero 12 azzurro, Solomon beffato e pericolo sventato per l’Italia.propositivo sinora. 8? Primo squillo azzurro. Punizione velenosa dalla destra di Dimarco, smanaccia Gerafi. 6? L’Italia manovra per la prima volta ine prova ad alzare il baricentro. Bastoni centrale nella difesa a tre, Buongiorno terzo di difesa a sinistra. 3?parte in fiducia, palleggio e possesso palla per costruire con facilità . Italia chiusa e guardinga. 1? Fischio d’inizio, è cominciato il match della Bozsik Arena. 20.