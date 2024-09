LIVE Atletica Meeting Bellinzona 2024 in DIRETTA | 4 Jacobs in 10 12 in gara Tamberi e Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02 Iniziata ladegli 800 metri maschili. 21.02 Manuel Lando supera al primo tentativo 2.20. A questa misura è arrivato il primo errore della serata di Matteo Sioli. 21.01 Questa la start list degli 800 metri maschiliç 1-1 MCCANN Luke IRL 1:45,53 1-2 PELIZZA Ivan SUI 1:45,66 2-1 WIPFLI Ramón SUI 1:45,38 2-2 ALVARADO Abraham USA 1:44,44 3-1 GRØNSTAD Tobias NOR 1:44,57 3-2 ENGLISH Mark IRL 1:44,53 4-1 TUAL Gabriel FRA 1:41,61 4-2 OESTER Robin SUI 1:46,57 5-1 CHEMININGWA Aaron Kemei KEN 1:42,08 5-2 LE CLEZIO Corentin FRA 1:44,25 6-1 RUDOLF Žan SLO 1:48,45 6-2 LAROS Niels NED 1:46,62 21.00 Terzo errore per Kosonen che viene eliminato a 2.15. 20.59 Si migliora Zane Weir lanciando a 20.40 20.58e Sottile superano 2.15 con il secondo salto. Avanza anche Ivanov. 20.57 Vittoria per Deadmon in 44.76.