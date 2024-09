Investito e ucciso per vendetta dopo una rapina | l’ipotesi sulla morte del 47enne Said Malkoun Fermata una 65enne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gli uomini della polizia di stato stanno indagando su un terribile episodio avvenuto la notte scorsa a Viareggio.algerino senza fissa dimora, è giunto ieri notte in codice rosso all’ospedale “Versilia” di Lido di Camaiore. Qui è deceduto poco. Ilè stato trovato agonizzante pocola mezzanotte da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. L’uomo presentava ferite gravissime: poco prima era statoe schiacciato contro la vetrina di un negozio in via Coppini, nel cuore di Viareggio. Responsabile dell’investimento un presunto pirata della strada che ha fatto poi perdere le sue tracce.peruna(ANSA FOTO) – cityrumors.itLa dinamica è parsa subito anomala alle forze dell’ordine: la squadra mobile di Lucca ed il commissariato di Ps di Viareggio hanno quindi fatto partire le indagini.