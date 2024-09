Inizio anno scolastico 2024 2025 | il messaggio dell’Arcivescovo Andrea Bellandi a studenti docenti e personale scolastico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 9 settembre 2024) In occasione dell’dell’, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor, ha indirizzato al mondo della Scuola il suo augurio di buon lavoro. Di seguito, il testo integrale della lettera scritta da S.E. Monsignorper, professori enon docente: “Carissimi/e, con l’del nuovotermina il periodo delle vacanze estive, un tempo nel quale – chi più, chi meno – ognuno di voi ha avuto maggiormente la possibilità di avere del tempo “libero”, in cui poter fare quello che gli piaceva. Soprattutto per voi ragazzi, l’estate è il tempo del divertimento, del gioco, del ritrovarsi con gli amici, del poter andare al mare o in montagna, o visitare luoghi non conosciuti.