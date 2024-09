Il futuro dell’Europa secondo Draghi | una lenta agonia senza interventi adeguati

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'ex presidente del Consiglio italiano, Mario, ha lanciato un severo monito riguardo aleconomico e sociale dell'Europa se non si prendono misure decisive per contrastare il declino della produttività e della crescita. Durante una conferenza stampa a Bruxelles,ha sottolineato come l'Unione Europea non si trovi in una situazione di crisi immediata, ma piuttosto di fronte a una prospettiva preoccupante di "" se non verranno attuate riforme adeguate.ha escluso l'idea di un imminente collasso, respingendo la domanda che suggeriva uno scenario di "agisci o muori" per l'Europa. "Non è un momento del tipo 'fai così o muori', è un momento del tipo 'fai così oppure affronterai una'", ha dichiarato l'ex premier, indicando un processo più subdolo e prolungato, ma altrettanto dannoso per ildel continente.