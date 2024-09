Giochi paralimpici 2024 da record per l' Italia Superato il record di Tokyo 2020

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le Paralimpiadi di Parigi terminano con la gara di Amanda Embriaco nel kayak, l’ultima finale con un atleta azzurro in gara. Anche per questa edizione, il risultato per il team azzurro è stato esaltante: 71 medaglie in 12 sport, e 24 ori che insieme a 15 argenti e 32 bronzi fanno attestare l’al sesto posto del medagliere generale. Il nuoto è il forziereno con 37 podi, 16 ori, terza migliore Nazione al mondo in piscina, dietro a Cina e Gran Bretagna.