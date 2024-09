Fondazione Con il Sud 4 mln per promuovere l’economia circolare nel Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pubblicato sul sito dellaCon il Sud il nuovo bando peral Sud. A disposizione 4 milioni di euro per sostenere progetti in grado di sviluppare strategie di economiache considerino una o più fasi del ciclo di vita del prodotto: prima dell’uso (rifiuta, ripensa, riduci), durante l’uso (conserva, riusa, condividi, ripara, rigenera) e successivamente all’uso (ricicla e restituisci agli ecosistemi). Il bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Saranno valorizzati i progetti in grado distrategie integrate, assicurando la salvaguardia della biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e l’adattamento al cambiamento climatico, puntando anche sulla sensibilizzazione delle comunità sul tema.