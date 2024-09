FC 25 nel videogioco Messi non è più l’argentino più forte | superato da Lautaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo quasi 20 anni è arrivato un punto di una svolta su FC 25, l’exFifa. Da quest’anno infatti Lionelnon sarà più il calciatore argentino con l’overall più alto, perché in testa a questa speciale classifica c’è ora il capitano dell’InterMartinez. Il Toro avrà un valore di 89, mentre l’ex Barcellona vale 88. L’ultima volta chenon è stato il miglior argentino in un gioco EA Sports era FIFA 08, uscito nel 2007. A quei tempi lo scettro di piùera di Carlos Tevez, davanti a tutti con 87, seguito da Juan Roman Riquelme. In terza posizione c’era proprio l’otto volte Pallone d’Oro con 86, così come Gabriel Milito e Javier Zanetti. FC 25, nelnon è piùpiùdaSportFace.