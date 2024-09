F1 | Sauber non solo il 2026 | bisogna salvare la faccia nel presente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La parola “vivacchiare” dovrà essere cancellata, immediatamente, dal vocabolario del box. Tutto il team di Formula 1 attende, ovviamente, ilche segnerà l’arrivo di Audi che assorbirà il progetto motoristico dell’attuale formazione biancorossa che ha recentemente salutato Alfa Romeo. Un’attesa, lunga, che non può e non deve far tirare i remi in barca alla formazione elvetica: le ultime prestazioni sono state pessime e Mattia Binotto, nuovo responsabile del progetto Audi F1, non sopporta più risultati negativi della scuderia. La sua compagine dovrà fornire risposte ben presto per preparare il campo alle vittorie future siglate dal Costruttore dei quattro anelli.