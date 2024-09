Economia | da quattro continenti a Pisa per discutere del futuro dell’area del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 - “Il cambiamento dell’globale in un'era turbolenta”. È questo il tema della 17ª conferenza internazionale dell’Euromed Academy of Business (EMAB) che, per la prima volta, si terrà a(11-13 settembre). Attesi nella città toscana, circa 200 economisti aziendali provenienti dache, riuniti presso il Polo delle Benedettine dell’Università di, si confronteranno sulle prospettive economiche dei paesi delin un mondo post-pandemico, caratterizzato da due guerre in corso e crisi economiche e finanziarie che si susseguono. Tanti i temi all’ordine del giorno di quella che una delle più importanti conferenze sulla gestione aziendale al mondo, in termini di dimensioni, qualità dei contenuti e reputazione dei partecipanti.