Da piccola a casa vivevo in un film horror | Ema Stokholma dolorosa confessione in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "in uninda ragazzina, da quando sono nata fino a quando sono scappata di": un racconto privato e doloroso quello che la speaker radiofonica Emafa nello studio del professor Vincenzo Schettini nella prima puntata stagionale del programma Rai, La Fisica dell'Amore. "Da ragazzinaincon mia madre e mio fratello più grande di tre anni - ha proseguito la-. Mia madre era molto violenta, era una persona abusante con gravi problemi psicologici ma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano. Inc'era molta violenza fisica e psicologica, soprattutto fisica". La sua valvola di sfogo in quella situazione, come lei stessa ha spiegato, è stata la scuola. A tal proposito ha aggiunto: "Io non ero una bulla professionista però ho provato anche quella strada. Prendo le botte a, vado a scuola e picchio.