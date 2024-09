Cyber sicurezza arrivano le guardie del corpo digitali | ecco cosa fanno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) Influencer presi di mira dai alcuni malintenzionati?la soluzione proposta da un esperto dellainformatica La vita degli influencer è probabilmente invidiata da molti, ma anche questa sembrerebbe avere i propri lati negativi. La loro continua esposizione sui social li rende bersagli facili per malintenzionati di ogni genere. Dal comune ladro, a tutte le forme di ossessione maniacale. Per questo motivo, l’ultima idea sorta dall’ennesimo passo avanti nel processo di sviluppo tecnologico avrebbe portato alla nascita di quelli che potrebbero essere identificati in semplicidel, ma. A presentarlo, intervenendo ai microfoni di Fox News, è stato Michael Balboni, esperto diinformatica ed ex funzionario della Homeland Secutiry, più comunemente noto come Dipartimento dellainterna degli Stati Uniti d’America.