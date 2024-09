Convitto dalla Provincia messa in sicurezza alla sede distaccata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Gli uffici competenti dellahanno provveduto a mettere inle aree adiacenti ladelNazionale "Colletta" di via Zigarelli ad Avellino, dove è stato rinvenuto materiale sul quale sono in corso campionamenti da parte dell'Arpac. Tale materiale – cinque parti di lastre di copertura di dimensioni ridotte – è stato ritrovato in seguito a un intervento di pulizia e manutenzione delle aree. Tecnici dell'Arpac hanno già effettuato sopralluoghi nei giorni scorsi accompagnati da personale dell'Ente. Nel corso dei sopralluoghi non sono stati riscontrati rischi. In ogni caso, gli uffici dellahanno provvedutoin.