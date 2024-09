Com’è morto Lucio Battisti? La verità i misteri e le polemiche

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024), nonostante l’incredibile fama ottenuta nel mondo della musica grazie alla sua collaborazione artistica con Mogol, è stato sempre un uomo schivo. Un atteggiamento che ha mantenuto fino algiorno della sua morte, avvenuta il 9 settembre 1998 a soli 55 anni, presso l’ospedale San Paolo di Milano. Le cause della sua scomparsa, infatti, sono sempre state ammantate da un certo mistero. A distanza di molti anni ancora non si ha una risposta certa e si presuppone che il cantante fosse affetto da un linfoma maligno al fegato. Sembra che tutto sia iniziato in seguito ad un intervento alla colecisti durante il quale é stato individuato il tumore. Da quel momento sono seguiti cicli di cure svolte lontano dagli occhi del pubblico e della stampa.