Cittadinanza | Tajani ‘sciocchezza sesquipedale dire che con ius scholae apriamo a sinistra’

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Che io possa pensare di aprire a sinistra è una sciocchezza, io penso a costruire il centro della politica di cui si sente tanto il bisogno, alternativo alla sinistra e alleato delle destre e senza il centro non si vince e credo che un centrodestra moderno debba guardare alla realtà della nostra società”. Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, difende la proposta per lo ius, ribadendo di muoversi nel perimetro del centrodestra. “É un diritto sacrosanto di chi ha studiato con profitto nelle scuole italiane -aggiunge il leader di Fi- e ha studiato l’italiano, la storia, la geografia, sa chi è Dante Alighieri, l’educazione civica come previsto nel nuovo programma di studi illustrato dal ministro della Lega Valditara.