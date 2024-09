Capuano rivendica | Sono Io l’inventore del termine ‘braccetto’ nel calcio Napoli? La soluzione è il 4-3-3

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex allenatore spiega la nascita delsottolineando come ilpossa trarre vantaggio da un cambio tattico. Nel mondo del, ogni allenatore ha il suo lessico e le sue innovazioni, ma pochi posvantare un’invenzione terminologica così duratura come quella di Eziolino. In una recente intervista a Radio Marte, durante la trasmissione “ForzaSempre”, l’ex allenatore ha svelato il retroscena dietro il“braccetto”, ora ampiamente utilizzato per descrivere il ruolo del difensore esterno in una difesa a tre.ha spiegato: “Come è nata questa definizione di braccetto? All’epoca, a Coverciano, presentai la tesi sul 3-5-2 al compianto Franco Ferrari, grande professionista e competente. Nel momento in cui ho esposto la tesi cominciai a parlare di braccetto e lui mi rimproverò, chiedendomi il perché di quella definizione.