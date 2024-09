Capi ultras Inter convocano riunione dopo omicidio Bellocco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Giovedì 12Baretto stadio. Dalle ore 21.30”. Lo ha scritto sui social uno deistorici della Curva Nord dell’, Nino Ciccarelli, annunciando in questo modo un incontro tra glinei pressi del Meazza, in uno dei bar che costituisce un ritrovo abituale per la tifoseria organizzata. La, fissata per giovedì 12 settembre alle ore 21.30, arriva a cinque giorni dall’di Antonio, unnerazzurro nonché erede di una cosca di ‘ndrangheta, ucciso a coltellate da un noto capoista, Andrea Beretta. Ciccarelli, ricorda l’Ansa, fu condannato nel processo per gli scontri del 26 dicembre 2018 prima di-Napoli, in cui morì Daniele Belardinelli.