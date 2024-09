Voucher 3I 9 mln per l’innovazione | servizi di consulenza e brevettazione 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto adottato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “3I – Investire in innovazione”. L’agevolazione, disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Legge sul Made in Italy, intende sosteneredi startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto diprofessionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali. La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.