Svolta sul rinnovo interviene De Laurentiis | accordo più vicino

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024)importantissima sulin casa Napoli:personalmente Aurelio De. Tutti i dettagli Sono giorni caldi nel Napoli sul fronte rinnovi. Dopo aver chiuso il calciomercato, sia in entrata, che in uscita (eccezion fatta per il caso Mario Rui), la società si vuole concentrare sui giocatori già presenti in rosa. Il club ha messo a disposizione di Antonio Conte una rosa di alto livello, che dovrà come minimo raggiungere il piazzamento Champions per rientrare delle super spese fatte in estate. Risolta anche la grana Osimhen, prestato al Galatasaray, non resta che concentrarsi sul campionato. Tra una settimana gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Cagliari, dove sono chiamati a trovare continuità dopo i successi su Bologna e Parma.