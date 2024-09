Schillaci ricoverato come sta? Malattia tumore e metastasi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 8 settembre 2024) Ore di apprensione per le condizioni di salute di Totò, l'ex attaccante della Juventus, dell'Inter e della Nazionale Italiana. Il semifinalidella decima edizione Pechino Express ètopresso l'ospedale Civico di Palermo, dopo un primo passaggio in un altro ospedale del capoluogo siciliano. Attualmente, è sotto stretta osservazione da parte di un'équipe medica e la sua situazionedendo grande preoccupazione non solo nel mondo del calcio, ma anche tra i suoi tanti tifosi. Totò, le sue condizioni: complicazioni eSalvatoreaffrontando una battaglia difficile contro unal retto, che inizialmente era localizzato ma successivamente si è trasformato in metatico, rendendo il quadro clinico ancora più complesso.