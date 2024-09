Sarà due volte Misano La Romagna concede il bis per un futuro in cassaforte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Il bis è già confezionato. Ed lì, dietro l’angolo. Appena un weekend di riposo, il prossimo, e la settimana successiva i riflettori della MotoGp torneranno a illuminare. Bella storia quella del "Marco Simoncelli" con un autentico blitz di mezza estate – dopo che Dorna ha deciso di resettare la tappa del Mondiale, in Kazakistan –, quando ha colto al volo dirsi un-bis. Una doppia tappa già messa sul conto della stagione del Covid e tornata di nuovo in calendario in questo 2024 tutto da vivere., insomma, ha raddoppiato, quasi a voler lanciare messaggi sul. Ildi una MotoGp che potrebbe essere destinato a variazioni, cambiamenti, mutazioni dopo che Liberty, ha deciso di abbracciare il circo e il mondo delle due ruote e di metterlo accanto a quello della Formula Uno.