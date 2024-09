Pallamano | Bolzano batte Fasano Brixen e Sassari non sbagliano all’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) La prima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A Gold dimaschile è andata ufficialmente in archivio. Tante sono state le reti e le emozioni. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Uno dei risultati incredibili è stato quello maturato a, dove i campioni d’Italia sono stati battuti in casa per 31-30 dal, mentrenon hanno sbagliato fra le mura amiche vincendo a valanga (49-38 e 31-22) rispettivamente contro lo Sparer Eppan e il Secchia Rubiera. Nelle altre gare invece, vi sono da registrare le affermazioni esterne del Conversano (14-23 in casa del Camerano) e del Teamnetwork Albatro (23-31 a Chiaravalle), e quelle interne del Cassano Magnago (33-24 sul Macagi Cingoli) e degli Alperia Black Devils (28-23 sul Pressano).