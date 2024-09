Nubifragio a Campi Bisenzio torna la paura dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024)a fare i conti con il maltempo, con un violentoche ha allagato strade e sottopassi, riaccendendo ladi una nuova alluvione. L’evento atmosferico arriva a poco più di un mese dalla devastante alluvione del 2 novembre, che aveva messo in ginocchio la città. Il sindaco Andrea Tagliaferri è intervenuto con un messaggio video sui social, invitando i cittadini a non uscire di casa in vista di una nuova perturbazione prevista per le ore 20. «Invito tutti a evitare spostamenti non necessari», ha dichiarato il primo cittadino, che ha anche annunciato la chiusura di negozi, supermercati e centri commerciali alle ore 19.30. Tra questi, anche il centro commerciale I Gigli, dove nel pomeriggio tre negozi sono stati allagati, ma il complesso è rimasto comunque aperto.