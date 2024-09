Maltempo a Milano | pioggia forte e allagamenti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Dopo una breve pausa di sole e caldo è ritornato ilsu. Dalla notte, tra sabato 7 settembre e domenica 8, la città è stata investita da una nuova perturbazione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aveva emesso oggi un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria), estesa fino alla giornata di domani, lunedì 9 settembre, per rischio temporali, idrogeologico e idrico. Intorno alle 17 la Protezione civile aveva comunicato ai cittadini delle zone interessate che il Seveso aveva raggiunto la soglia di attenzione; idem per il Lambro, intorno alle 17.30. Ail livello del Seveso che attraversa la zona nord della città in serata è rientrato poi nella normalità, ha reso noto la Protezione civile del capoluogo lombardo.