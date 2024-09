Israele diretta news attentato Allenby | chiusi tutti i valichi di frontiera con la Giordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Attacco terroristico nella notte al valico di, tra Cis, dove sono morte tre persone secondo quanto riferiscono fonti mediche. Ufficiali della sicurezza israeliana hanno dichiarato che l're, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico. Per questo le autorità giordane e israeliane hanno annunciato la chiusura del valico King Hussein, noto anche come, fino a nuova comunicazione, Lo riferiscono i media. Il ministero degli Interni giordano ha anche annunciato che le autorità del Paese “avviato le indagini sulla sparatoria”. Sempre nella notte Hezbollah ha lanciato razzi contro una città del nord dicome rappresaglia per un attacco che ha ucciso tre operatori della Protezione civile nel sud del Libano.