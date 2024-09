Intel in crisi annulla gli investimenti | che fine farà la fabbrica che doveva costruire in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024), una delle più importanti aziende tecnologiche che opera nel mondo dei chip, sta attraversando un difficile periodo di. Il piano per farla diventare uno dei più grandi produttori di processori al mondo sfruttando il successo dell’ligenza artificiale generativa non sta funzionando come previsto e presto l’amministratore delegato Pat Gelsinger potrebbe annunciare altri licenziamenti dopo i 17mila già effettuati nel 2024. Tra i più grandi problemi dic’è quello della liquidità e dei costi troppo alti, alimentato anche dagli enormiprogrammati per i prossimi anni in fabbriche di chip in Europa e negli Usa. Spese così esose da far ipotizzare un freno, soprattutto al progetto tedesco, che era legato all’impianto da realizzare in, mai concretizzatosi.