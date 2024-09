Il successo Con-Vivere Con la cultura si mangia Città presa d’assalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) di Francesco Marinello Siamo giunti al termine della diciannovesima edizione di Con-. Una stagione all’insegna del cambiamento, sia in termini di tematicheli sia a livello organizzativo, avendo dovuto fare i conti con un maltempo che ha costretto per la prima volta l’organizzazione ad adottare soluzioni di palcoscenico diverse, garantendo comunque il regolare svolgimento di tutti gli eventi previsti all’aperto nelle cornici di Palazzo Binelli, del Teatro Animosi e del Cinema Garibaldi. Un piano b gestito coscientemente dalla kermesse, che non ha fatto perdere l’entusiasmo alla comunità facendo riscontrare il tutto esaurito a ogni evento in programma, sia alle conferenze sia allo spazio bimbi sia ai concerti.