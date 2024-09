Dossieraggio anche uno 007 tra gli indagati | Non ha incarichi operativi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNuovi dettagli sugli atti dell’inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi abusivi a carico di politici e vip sono riportati oggi da alcuni quotidiani. In particolare Corriere della Sera, Messaggero e Repubblica rivelano che tra glic’èun funzionario dei Servizi segreti. Si tratta di una persona vicina al luogotenente Pasquale Striano, accusato come lui di accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazione di segreto. Si indaga sul secondo livello, sui mandanti – spiega Repubblica – “Sono tutt’ora in corso approfondimenti investigativi su più fronti volti a comprendere se Striano abbia agito per conto di uno o più soggetti”, scrivono i pm.