Denuncia l’ex compagno Stalker finisce in manette

(Di domenica 8 settembre 2024) Da almeno tre anni doveva essere dietro le sbarre delle patrie galere. E invece, non solo il trentaquattrenne romeno era a piede libero, ma da maggio scorso era anche diventato l’incubo della sua fidanzata. Che, dopo mesi di vessazioni psicologiche e violenze, lo aveva cacciato di casa e infine ancheto. È in questo modo, proprio a seguito dellasporta dalla donna ai carabinieri della stazione Indipendenza, che i militari hanno scoperto che sull’uomo pendeva un ordine di cattura, per un furto aggravato commesso a Modena nel 2019. La donna, che ha un appartamento in pieno centro in zona Torri, aveva ospitato l’uomo senza fissa dimora da febbraio, quando era partita la relazione, fino a maggio, quando aveva posto fine alla storia.