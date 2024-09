Con il Napoli Lukaku aspetta la rete n…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024), RomeluDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Un bel po’ di prato libero dove collezionare quei tredici palloni che mancano per raggiungere un obiettivo straordinario. Storico, per la carriera di uomo un omone di 31 anni che ha trascorso gli ultimi 15 della sua vita a invadere le aree di rigore di mezzo mondo: 400 gol. Ora è a quota 387 e manca poco, pochissimo. Di certo quando succederà, accantonando un po’ la scaramanzia e riferendosi alla certezza delle statistiche che lo vogliono sempre in doppia cifra sin dal debutto in prima divisione belga,sarà un giocatore del. Il gol numero 387 tra quelli segnati in carriera tra i campionati e le coppe con le squadre di club e le partite giocate con la nazionale belga – ed escludendo le formazioni Under – l’ha compiuto con il”.