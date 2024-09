Cinema | Marilyn Monroe abiti e lettere in mostra a Londra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Oltre 250 oggetti appartenuti a(1926-1962), morta per overdose nella sua casa di Los Angeles all’età di 36 anni, saranno esposti per la prima volta nel Regno Unito. “– The Exhibition” arriverà anel mese di ottobre, con led’amore, glidi raso ei trucchi dell’attrice esposti al pubblico. Provengono dalla collezione privata di Ted Stampfer, che possiede più di 1.500 oggetti della star di Hollywood. Lacomprende oggetti della sua casa di produzione, cimeli dei suoi servizi fotografici ae immagini del suo incontro con la Regina Elisabetta II. Saranno esposte le scarpe indossate dallaquando annunciò la costituzione della sua casa di produzione nel 1954.