Bollette e spesa come un incubo | In aumento le richieste di sostegno

(Di domenica 8 settembre 2024) "Cerchiamo di dare risposte, ma non bastano mai. La povertà avanza ogni anno di più, e lo vediamo oltre che dai problemi legati al dormitori e alle case di accoglienza, anche dalledi aiuto per pagare le, ad esempio, o dalla gestione dell’Emporio della Solidarietà, il supermercato solidale", annuncia la responsabile del Centro di ascolto della Caritas diocesana Elda Conte (nella foto d’archivio). "Ovviamente, parlo per quanto riguarda leche arrivano a noi, dato che altre persone vengono presentate tramite il Comune, ma possiamo parlare di una situazione davvero difficile, perché il loro numero è tale che il ‘monte punti’ a nostra disposizione per il 2024 è terminato a fine luglio, anziché essere sufficiente fino a fine anno" continua.