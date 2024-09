Baseball Siena Ora l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Per l’Estra l’impegno di oggi, è molto gravoso, difficile per non dire impossibile: rimettere in sesto, a sei out per il Livorno dalla fine della partita, la gara1 della semifinale promozione in serie B, sfida che si concluderà alle 10 partendo dalla parte bassa dell’ottavo inning, con i bianconeri in attacco e gli amaranto in vantaggio 12-3, e conquistare una delle altre due gare. Oppure, dando per scontata la conclusione di gara 1 ad appannaggio del Livorno 1948, vincere gara due (quando sul monte salirà il veterano Massimiliano Geri per i padroni di casa, contro Dario Osti per l’Estra) e la ’bella’. La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha infatti deciso che gara due potrà iniziare solamente mezz’ora dopo la fine di gara1 e l’eventuale gara3 si giocherà un’ora dopo la fine della seconda partite.