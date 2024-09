Ana de Armas | Per Eden ho dovuto girare la scena più spaventosa della mia carriera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) Ana deha parlatosua esperienza sul set di, il prossimo thriller di Ron Howard, interpretato da un cast stellare composto da attori come Jude Law e Sydney Sweeney. Ana deha dichiarato a Vanity Fair che la partecipazione al film di sopravvivenza corale di Ron Howard,, l'ha spinta a dare il meglio di sé sullo schermo. Il film è interpretato anche da Sydney Sweeney, Jude Law e Vanessa Kirby.debutterà al TIFF dove è in cerca di una distribuzione. "Ho avuto un po' di paura e ho detto a Ron che ero nervosa perché era una cosa davvero fuori dal comune", ha detto dea propositosua partecipazione al film. "Lui mi ha sostenuta molto ed è stato entusiasta. Non c'era dubbio che