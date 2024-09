Vi dico questa cosa su di lui Stefano De Martino ad Affari tuoi bomba da Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Piaccia o noDeè il nuovo padrone di casa ad. Il conduttore napoletano ha raccolto l’eredità – pesante eredità – di Amadeus, che è uno dei volti della televisione più amati in assoluto dal pubblico Rai. Nonostante “il peso” di prendere le redini di una trasmissione seguitissima come il gioco dei pacchi, che va in onda ogni sera dopo il Tg1 delle 20, i telespettatori stanno apprezzando questo cambio di conduzione. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed ex marito di Belen si è piano piano fatto strada come presentatore e l’attesa di vederlo alle prese tra pacchi e telefonate col Dottore era altissima. Non ha deluso le aspettative: i dati degli ascolti stanno premiando la nuova edizione del programma di Rai1, anche se il vero banco di prova sarà quando anche i palinsesti dei competitor si accenderanno.