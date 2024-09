Un ghiotto ’antipasto’ Oggi c’è Costone-Virtus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Si giocheràpomeriggio alle 18 al PalaOrlandi il primo della lunga serie di derby previsti nella prossima stagione di serie B interregionale. Si tratta solo di un test amichevole quello ditra Vismederie Stosama già le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori saranno rivolte sulla gara odierna per capire il grado di competitività delle due squadre e il livello di preparazione di entrambe. Per ilsono già due le amichevoli sulle gambe, la prima contro Herons e poi quella con Prato, entrambe molto positive in cui si è notata già una buona amalgama nel gruppo a disposizione di Belletti. Per laquella disarà invece la seconda: un test che arriva ad una settimana di distanza dal positivo scrimmage contro Pino Firenze. La partita si disputerà a porte aperte per cui il pubblico potrà assistere alla sfida.