Stipendi al Nord più alti del 35% rispetto al Sud ma si lavora anche 28 giorni in più | i motivi

(Di sabato 7 settembre 2024) Il divario trae Sud si vededalle retribuzioni. Mentre nelle regioni settentrionali itori percepiscono una retribuzione media lorda giornaliera di 101 euro, nel Mezzogiorno i colleghi guadagnano solo 75 euro. In pratica, i primi ricevono unoo giornaliero del 35% superioreai secondi. Questa differenza è essenzialmente legata alla produttività del lavoro, che alrisulta superiore del 34%al Sud. Questi elementi, emersi dall’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia sui dati Inps e Istat, riportano alla luce una questione di lunga data: le disparità retributive tra le diverse aree del Paese, in particolare trae Sud, matra aree urbane e rurali. Le retribuzioni medie lorde per territorio di lavoro A livello regionale, la retribuzione media annua lorda in Lombardia è di 28.