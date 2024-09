Scuole sicure Costantino | No a rappresentazioni alterate della realtà

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di sabato 7 settembre 2024) "La rappresentazione alteratadei fatti non è dialettica politica. Ognuno svolga il proprio ruolo ma non si provi a trarre piccoli vantaggi politici attraverso ricostruzioni incoerenti di fatti e circostanze. Non giova a nessuno e non fornisce alcun contributo alla crescita civile